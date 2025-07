Cappies 2025: Dining

Best of Dining sponsored by Alan’s of Boscawen



Asian Food

Ichiban (ichibanconcord.com) Washington Street Catering (washingtonstreetcatering.com) Shirley’s Kitchen (shirleyskitchennh.com)

Barbecue

Smokeshow BBQ (smokeshowbbqandbrew.com) 603 BBQ (bbqnh.com) Smoke Shack (ss-bbq.com)

Breakfast Fare

Tuckers (tuckersnh.com) Shirley’s, Pembroke NH (shirleyskitchennh.com) Washington Street Café (washingtonstreetcatering.com)

Buffet

Alan’s of Boscawen Restaurant (alansofboscawen.com) Red Blazer (theredblazer.com) The Nook Diner (facebook.com/p/The-Nook-Diner-100092555709256)

Dinner

Red Blazer (theredblazer.com) Flannel Tavern (flanneltavern.com) Revival Kitchen (revivalkitchennh.com)

Family Friendly

Washington Street Cafe (washingtonstreetcatering.com) Shirley’s Kitchen (shirleyskitchennh.com) 99 Restaurant (99restaurants.com/locations/new-hampshire/concord)

Fine Dining

Revival Kitchen (revivalkitchennh.com) Angelina’s Ristorante Italiano (angelinasrestaurant.com) Red Blazer (theredblazer.com)

Italian

Angelina’s Ristorante Italiano (angelinasrestaurant.com) Diomede’s Restaurant (facebook.com/diomedesrestaurants) Fratello’s (fratellos.com)

Lunch fare

Washington Street Café & Catering (washingtonstreetcatering.com) Beefside Restaurant (beefsidenh.com) Shirley’s, Pembroke NH (shirleyskitchennh.com)

Mexican Restaurant

El Rodeo Mexican Restaurant (el-rodeo-mh.com) Casamigos Mexican Restaurant (facebook.com/casamigosmexicanrestaurant) Hermano’s (hermanosmexican.com)

Outdoor Dining

Cheers (facebook.com/casamigosmexicanrestaurant) El Rodeo Mexican Restaurant (el-rodeo-mh.com) Beefside Restaurant (beefsidenh.com)

Romantic

Angelina’s Ristorante Italiano (angelinasrestaurant.com) Revival (revivalkitchennh.com) Diomede’s Restaurant (facebook.com/diomedesrestaurants)

Seafood

Johnson’s Seafood & Steak (northwoodsbrewingcompany.com) Weathervane (weathervaneseafoods.com) Petey’s Summertime Seafood (peteys.com)

Steakhouse

Texas Road House (texasroadhouse.com) T-Bones, Concord (t-bones.com) O’s (osteaksconcord.com)

Take-Out

Washington Street Catering (washingtonstreetcatering.com) Beefside Restaurant (beefsidenh.com) Constantly Pizza (constantlypizza.net)

Vegetarian Fare

Washington Street Catering (washingtonstreetcatering.com) The Sleazy Vegan at Pembroke City Limits (thesleazyvegan.com) Curry Leaf (curryleafus.com)

Fun Food sponsored by Constantly Pizza



Bakery

Wyatt’s Wicked Goods (wyattswickedgoods.com) Crust & Crumb (thecrustandcrumb.com) Cake Mama LLC (facebook.com/CakeMamaEmi/?_rdr)

Burgers

The Gravy Train Food Truck (facebook.com/thegravytrainnh) Barley House (thebarleyhouse.com) Red Blazer (theredblazer.com)

Chicken Wings/Tenders

Back Room/Puritan (puritanbackroom.com) Beefside Restaurant (beefsidenh.com) Flannel Tavern (flanneltavern.com)

Coffee sponsored by Brothers Cortado

Brothers Cortado (brotherscortado.com) Bean and Bakery (facebook.com/TheBeanandBakery) Aroma Joe’s (aromajoes.com)

Dessert

Wyatt’s Wicked Goods (wyattswickedgoods.com) Red Blazer (theredblazer.com) Crust and Crumb (thecrustandcrumb.com)

Donuts

Brothers Donuts (facebook.com/brothersdonuts) Chichester Country Store (chichestercountrystore.com) NH Donut Co (nhdoughnutco.com)

Fried Food

Johnsons (eatatjohnsons.com) Beefside Restaurant (beefsidenh.com) Goldenrod (goldenrodrestaurant.com)

Ice Cream

Frekey’s Dairy Freeze (frekeysdairyfreeze.com) Granite State Candy Shoppe (granitestatecandyshoppe.com) Jordan’s Ice Creamery (facebook.com/jordansic)

Pizza

Constantly Pizza (constantlypizza.net) Tilton House of Pizza (thopnh.com) Sal’s Pizza (salspizzaconcord.com)

Subs sponsored by Nadeau’s Subs

Constantly Pizza (constantlypizza.net) Washington Street Catering (washingtonstreetcatering.com) Tilton House of Pizza (thopnh.com)

Sushi

Moritomo (moritomonh.kwickmenu.com) Ichiban (ichibanconcord.com) Splendid Sushi (splendid‑sushi.res‑menu.com)

