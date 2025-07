Cappies 2025: Arts and Entertainment

Best of Arts & Entertainment sponsored by New Hampshire Federal Credit Union



After Hours Hangout sponsored by Beanie’s Bar & Grill

Cheers (cheersnh.com) Red Blazer (theredblazer.com) El Rodeo Mexican Restaurant (el-rodeo-nh.com)

Art Gallery

Currier Art Museum (currier.org) Two Villages Art Society (twovillagesart.org) League of NH Craftsmen Concord Fine Craft Gallery (concord.nhcrafts.org)

Birthday Party Venue

McAuliffe-Shepard Discovery Center (starhop.com) Funspot (funspotnh.com) Chucksters (chucksters.com)

Brewery

Concord Craft Brewing Co. (concordcraftbrewing.com) Northwoods Brewing Company (northwoodsbrewingcompany.com) Feathered Friend Brewing (featheredfriendbrewing.com)

Cocktails

Red Blazer (theredblazer.com) O’s (osteaksconcord.com) Flannel Tavern (flanneltavern.com)

Comedy

Capitol Center for the Arts (ccanh.com) Colonial Theater ~ Laconia (coloniallaconia.com) The Rex (palacetheatre.org)

Community Event

Market Days (marketdaysfestival.com) ABLE NH Disability Justice Parade (ablenh.org) Pittsfield Rotary Hot Air Balloon Rally (nhballoonrally.org)

Live Theatre

Capitol Center for the Arts (ccanh.com) Scenic Theater, Pittsfield ( pittsfieldplayers.org ) Palace Theater, Manchester (palacetheatre.org)

Margarita

Hermano’s (hermanosmexican.com) El Rodeo Mexican Restaurant (el-rodeo-nh.com) Margaritas (margs.com)

Movie Theater

Red River Theatre (redrivertheatres.org) Smitty’s (smittyscinema.com) Apple Cinema – Hooksett (applecinemas.com)

Museum

McAuliffe-Shepard Discovery Center (starhop.com) NH Telephone Museum (nhtelephonemuseum.org) Currier Museum of Art (currier.org)

Music Venue

BNH Stage ( http://www.ccanh.com ) Bank of NH Pavilion (banknhpavilion.com) Pembroke City Limits (pembrokecitylimits.com)

Winery

Labelle (labellewinery.com) Gilmanton Winery (gilmantonwinery.com) Hermit Woods Winery ( hermitwoods.com )

3. Sweet Baby Vineyard (sweetbabyvinyard.com)

Related Posts