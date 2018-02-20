Two art shows have taken over Kimball Jenkins

23, Ali Keller, Kimball Jenkins, Figuratively Speaking. TIM GOODWIN / Insider staff
Untitled, James Chase, Kimball Jenkins, Figuratively Speaking. TIM GOODWIN / Insider staff
Deconstructed/Reconstructed, Becky Barsi, Kimball Jenkins, Figuratively Speaking. TIM GOODWIN / Insider staff
Head II, Mary Mead, Kimball Jenkins, Figuratively Speaking. TIM GOODWIN / Insider staff
Wind Puff # 2, Pam Tarbell, Kimball Jenkins, Figuratively Speaking. TIM GOODWIN / Insider staff
Orange is my Favorite Color, Alison Palizzolo, Kimball Jenkins, Figuratively Speaking. TIM GOODWIN / Insider staff
What-nots, Gretchen Woodman, Kimball Jenkins, Artists of Mill Brook Gallery. TIM GOODWIN / Insider staff
Maple Sugar buckets, Kathryn Field, Kimball Jenkins, Artists of Mill Brook Gallery. TIM GOODWIN / Insider staff
Local Color, Annette Mitchell, Kimball Jenkins, Artists of Mill Brook Gallery. TIM GOODWIN / Insider staff
Here, Tony Jimenez, Kimball Jenkins, Artists of Mill Brook Gallery. TIM GOODWIN / Insider staff
Captured, Lindley Briggs, Kimball Jenkins, Artists of Mill Brook Gallery. TIM GOODWIN / Insider staff
Seaside, Janis Sanders, Kimball Jenkins, Artists of Mill Brook Gallery. TIM GOODWIN / Insider staff
Midnight Birches, Dustin Knight, Kimball Jenkins, Artists of Mill Brook Gallery. TIM GOODWIN / Insider staff
Grafton Loosestrife #9, Ella Delyanis, Kimball Jenkins, Artists of Mill Brook Gallery. TIM GOODWIN / Insider staff